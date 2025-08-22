Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite bewegt sich im Plus

Derzeit wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Um 20:03 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 2,03 Prozent auf 21 528,25 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,187 Prozent höher bei 21 139,83 Punkten, nach 21 100,31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21 545,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 21 092,35 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,410 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 20 892,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 18 925,73 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 22.08.2024, einen Stand von 17 619,35 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 11,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21 803,75 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit LSI Industries (+ 14,17 Prozent auf 23,29 USD), Methode Electronics (+ 13,96 Prozent auf 7,59 USD), AXT (+ 12,90 Prozent auf 2,80 USD), NetGear (+ 12,11 Prozent auf 27,59 USD) und Amtech Systems (+ 11,76 Prozent auf 6,08 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Nissan Motor (-4,68 Prozent auf 2,28 USD), Intuit (-4,68 Prozent auf 665,09 USD), Dorel Industries (-2,88 Prozent auf 0,84 USD), Century Casinos (-2,71 Prozent auf 2,51 USD) und Ionis Pharmaceuticals (-2,44 Prozent auf 42,18 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23 735 185 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,690 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

