Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Freitagshandel im Plus

Der NASDAQ Composite schloss den Handelstag im Plus ab.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,88 Prozent fester bei 21 496,53 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 21 139,83 Zählern und damit 0,187 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (21 100,31 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21 545,43 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 092,35 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,556 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2025, lag der NASDAQ Composite bei 20 892,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18 925,73 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 22.08.2024, bei 17 619,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 11,49 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21 803,75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell LSI Industries (+ 15,98 Prozent auf 23,66 USD), AXT (+ 13,71 Prozent auf 2,82 USD), Elron Electronic Industries (+ 12,81 Prozent auf 1,81 USD), Methode Electronics (+ 12,61 Prozent auf 7,50 USD) und ScanSource (+ 11,83 Prozent auf 44,63 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Intuit (-5,03 Prozent auf 662,66 USD), Nissan Motor (-4,68 Prozent auf 2,28 USD), Century Casinos (-3,10 Prozent auf 2,50 USD), Dorel Industries (-2,88 Prozent auf 0,84 USD) und Elbit Systems (-1,84 Prozent auf 450,85 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 42 401 025 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,690 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite präsentiert die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Cogent Communications-Aktie mit 11,84 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

