NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Manhattan Associates-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Manhattan Associates-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 133,73 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,748 Manhattan Associates-Aktien. Die gehaltenen Manhattan Associates-Papiere wären am 13.05.2024 159,74 USD wert, da der Schlussstand 213,62 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59,74 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Manhattan Associates betrug jüngst 13,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at