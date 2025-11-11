Manhattan Associates Aktie
WKN: 913804 / ISIN: US5627501092
|Manhattan Associates-Investition im Blick
|
11.11.2025 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Manhattan Associates von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Manhattan Associates-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 74,88 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 133,547 Manhattan Associates-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2025 auf 176,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 564,37 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 135,64 Prozent gleich.
Am Markt war Manhattan Associates jüngst 10,74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
