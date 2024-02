NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Manhattan Associates-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Manhattan Associates-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Manhattan Associates-Papier an diesem Tag 54,95 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 18,198 Manhattan Associates-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.02.2024 auf 250,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 551,23 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +355,12 Prozent.

Insgesamt war Manhattan Associates zuletzt 15,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at