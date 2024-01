NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MarketAxess von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in MarketAxess-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit MarketAxess-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 65,40 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die MarketAxess-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,529 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der MarketAxess-Aktie auf 292,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 447,78 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 347,78 Prozent erhöht.

MarketAxess erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at