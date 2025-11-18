NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MarketAxess von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen MarketAxess-Investment verlieren können.

Das MarketAxess-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 259,79 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MarketAxess-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,849 MarketAxess-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 667,71 USD, da sich der Wert einer MarketAxess-Aktie am 17.11.2025 auf 173,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,23 Prozent verringert.

MarketAxess markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at