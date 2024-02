NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microchip Technology-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Microchip Technology-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Microchip Technology-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 79,78 USD. Bei einem Microchip Technology-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,253 Microchip Technology-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 104,64 USD, da sich der Wert einer Microchip Technology-Aktie am 21.02.2024 auf 83,48 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,64 Prozent.

Jüngst verzeichnete Microchip Technology eine Marktkapitalisierung von 44,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at