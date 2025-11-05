Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Microchip Technology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Microchip Technology wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,338 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.
21 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,16 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Microchip Technology für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,14 Milliarden USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD, gegenüber -0,010 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 4,61 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,40 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
