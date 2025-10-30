Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
30.10.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Microchip Technology von vor einem Jahr angefallen
Am 30.10.2024 wurde die Microchip Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Microchip Technology-Anteile bei 75,58 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,323 Microchip Technology-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 82,75 USD, da sich der Wert einer Microchip Technology-Aktie am 29.10.2025 auf 62,54 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 17,25 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Microchip Technology belief sich jüngst auf 33,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
