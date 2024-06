NASDAQ Composite Index-Titel NetGear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetGear von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NetGear-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das NetGear-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die NetGear-Aktie an diesem Tag 13,90 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das NetGear-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 71,942 NetGear-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des NetGear-Papiers auf 14,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 067,63 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 067,63 USD, was einer positiven Performance von 6,76 Prozent entspricht.

NetGear war somit zuletzt am Markt 417,37 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at