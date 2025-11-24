NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Northern Trust-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Northern Trust-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Northern Trust-Aktie bei 97,61 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Northern Trust-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,245 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 302,43 USD, da sich der Wert eines Northern Trust-Papiers am 21.11.2025 auf 127,13 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 30,24 Prozent vermehrt.

Alle Northern Trust-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at