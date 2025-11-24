Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Northern Trust-Anlage
|
24.11.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Northern Trust-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Northern Trust-Aktie bei 97,61 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Northern Trust-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,245 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 302,43 USD, da sich der Wert eines Northern Trust-Papiers am 21.11.2025 auf 127,13 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 30,24 Prozent vermehrt.
Alle Northern Trust-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!