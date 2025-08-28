Paychex Aktie

Paychex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868284 / ISIN: US7043261079

Lukratives Paychex-Investment? 28.08.2025 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Paychex von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Paychex-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Paychex-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Paychex-Papier bei 77,31 USD. Bei einem Paychex-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,293 Paychex-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.08.2025 179,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 138,65 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 79,34 Prozent angewachsen.

Der Paychex-Wert an der Börse wurde auf 49,87 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

