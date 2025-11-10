NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine PetMed Express-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen PetMed Express-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit PetMed Express-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,43 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die PetMed Express-Aktie investierten, hätten nun 466,636 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.11.2025 gerechnet (2,58 USD), wäre die Investition nun 1 203,92 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 87,96 Prozent.

Jüngst verzeichnete PetMed Express eine Marktkapitalisierung von 54,20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at