NASDAQ Composite Index-Papier PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PetMed Express von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen PetMed Express-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades PetMed Express-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die PetMed Express-Anteile bei 16,84 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die PetMed Express-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,938 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.10.2025 auf 2,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16,27 USD wert. Damit wäre die Investition 83,73 Prozent weniger wert.

Insgesamt war PetMed Express zuletzt 57,68 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at