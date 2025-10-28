NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Powell Industries-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Powell Industries-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Powell Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 259,44 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,854 Powell Industries-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 442,11 USD, da sich der Wert eines Powell Industries-Anteils am 27.10.2025 auf 374,14 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 44,21 Prozent.

Zuletzt verbuchte Powell Industries einen Börsenwert von 4,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at