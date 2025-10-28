Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Performance unter der Lupe
|
28.10.2025 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Powell Industries-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Powell Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 259,44 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,854 Powell Industries-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 442,11 USD, da sich der Wert eines Powell Industries-Anteils am 27.10.2025 auf 374,14 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 44,21 Prozent.
Zuletzt verbuchte Powell Industries einen Börsenwert von 4,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Powell Industries Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Powell Industries Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Powell Industries Inc.
|351,00
|1,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.