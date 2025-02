NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: Über diese Dividende können sich Powell Industries-Aktionäre freuen

Powell Industries-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Powell Industries-Ausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries am 19.02.2025 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,06 USD auszuzahlen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,952 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von Powell Industries beträgt 12,65 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,93 Prozent.

Powell Industries-Dividendenrendite im Fokus

Das Powell Industries-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 194,35 USD. Für das Jahr 2024 verzeichnet die Powell Industries-Aktie eine Dividendenrendite von 0,48 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,26 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren ist der Powell Industries-Kurs via NASDAQ 435,99 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 477,94 Prozent besser entwickelt als der Powell Industries-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Powell Industries

Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,21 Prozent anziehen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel Powell Industries

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Powell Industries beläuft sich aktuell auf 2,351 Mrd. USD. Das Powell Industries-KGV beträgt aktuell 18,06. 2024 setzte Powell Industries 1,012 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 12,51 USD.

Redaktion finanzen.at