NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Montagmittag mit Zuschlägen

Heute wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,63 Prozent stärker bei 21 027,59 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,309 Prozent auf 20 960,33 Punkte an der Kurstafel, nach 20 895,66 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21 077,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20 957,44 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, mit 19 447,41 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 15 870,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, lag der NASDAQ Composite bei 17 726,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 9,06 Prozent. Bei 21 077,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Microvision (+ 9,64 Prozent auf 1,54 USD), Ultralife Batteries (+ 8,40 Prozent auf 9,42 USD), Century Aluminum (+ 7,04 Prozent auf 21,75 USD), Volvo (B) (+ 6,79 Prozent auf 28,64 USD) und Harvard Bioscience (+ 6,45 Prozent auf 0,48 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil SMC (-5,94 Prozent auf 336,50 USD), Cogent Communications (-4,50 Prozent auf 47,75 USD), Biogen (-3,01 Prozent auf 121,23 USD), Powell Industries (-2,97 Prozent auf 221,48 USD) und Innodata (-2,37 Prozent auf 48,11 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 242 208 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,613 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Integra LifeSciences-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at