NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Power Integrations-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Power Integrations-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Power Integrations-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 24,87 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40,217 Power Integrations-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 423,29 USD, da sich der Wert eines Power Integrations-Papiers am 11.11.2025 auf 35,39 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,33 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Power Integrations belief sich zuletzt auf 1,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at