NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Power Integrations-Investment von vor 5 Jahren verloren

05.11.2025 16:05:15
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Power Integrations-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Power Integrations-Papier an diesem Tag bei 65,14 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,535 Power Integrations-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 38,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 59,81 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,19 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Power Integrations betrug jüngst 2,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
