WKN: 911299 / ISIN: US7392761034

Power Integrations-Investition im Blick 29.10.2025 16:04:56

NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte eine Power Integrations-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Power Integrations-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Power Integrations-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Power Integrations-Anteile letztlich bei 67,34 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Power Integrations-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 148,500 Power Integrations-Aktien. Die gehaltenen Power Integrations-Papiere wären am 28.10.2025 6 335,02 USD wert, da der Schlussstand 42,66 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,65 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Power Integrations bezifferte sich zuletzt auf 2,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

