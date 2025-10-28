Royal Gold Aktie

Lohnende Royal Gold-Investition? 28.10.2025 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Gold-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Royal Gold eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 28.10.2024 wurden Royal Gold-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 151,03 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,662 Royal Gold-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2025 117,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 177,59 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,59 Prozent angewachsen.

Royal Gold war somit zuletzt am Markt 14,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

