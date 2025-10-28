Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Lohnende Royal Gold-Investition?
|
28.10.2025 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Gold-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 28.10.2024 wurden Royal Gold-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 151,03 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,662 Royal Gold-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2025 117,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 177,59 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,59 Prozent angewachsen.
Royal Gold war somit zuletzt am Markt 14,99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Royal Gold Inc.mehr Nachrichten
|
28.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Gold-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.10.25
|Verluste in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
21.10.25
|Keine Impulse: NASDAQ Composite mittags stabil (finanzen.at)
|
21.10.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Royal Gold von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.10.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Royal Gold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.10.25
|Börse New York: NASDAQ Composite am Freitagmittag wenig verändert (finanzen.at)