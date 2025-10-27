Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit Zuschlägen

Um 16:00 Uhr erhöht sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,43 Prozent auf 23 537,64 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,43 Prozent auf 23 537,32 Punkte an der Kurstafel, nach 23 204,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23 571,98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 493,96 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 22 484,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der NASDAQ Composite 21 108,32 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, mit 18 518,61 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 22,08 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 23 571,98 Punkten. 14 784,03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Grupo Financiero Galicia (+ 37,06 Prozent auf 48,56 USD), CRESUD (+ 26,79 Prozent auf 11,88 USD), QUALCOMM (+ 17,73 Prozent auf 198,90 USD), Geospace Technologies (+ 14,58 Prozent auf 29,70 USD) und Rambus (+ 6,53 Prozent auf 112,30 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil 1-800-FLOWERSCOM (-10,47 Prozent auf 4,36 USD), Donegal Group B (-4,73 Prozent auf 14,91 USD), American Superconductor (-3,42 Prozent auf 57,54 USD), Royal Gold (-3,27 Prozent auf 176,50 USD) und Compugen (-2,78 Prozent auf 1,75 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 146 352 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,895 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 11,28 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at