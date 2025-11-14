NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in SKF Group (B, Fria)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 14.11.2024 wurde die SKF Group (B, Fria)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SKF Group (B, Fria)-Anteile bei 206,70 SEK. Wenn ein Anleger damals 10 000 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 48,379 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 611,03 SEK, da sich der Wert einer SKF Group (B, Fria)-Aktie am 13.11.2025 auf 240,00 SEK belief. Das entspricht einem Anstieg um 16,11 Prozent.

SKF Group (B, Fria) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 108,15 Mrd. SEK gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at