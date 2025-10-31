NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SKF Group (B, Fria)-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SKF Group (B, Fria)-Aktie Anlegern gebracht.

Am 31.10.2020 wurde das SKF Group (B, Fria)-Papier an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der SKF Group (B, Fria)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 182,20 SEK. Bei einem Investment von 100 SEK in SKF Group (B, Fria)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,549 SKF Group (B, Fria)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 136,33 SEK, da sich der Wert einer SKF Group (B, Fria)-Aktie am 30.10.2025 auf 248,40 SEK belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,33 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete SKF Group (B, Fria) eine Marktkapitalisierung von 113,01 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at