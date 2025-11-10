Southside Bancshares Aktie
WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
|Investmentbeispiel
|
10.11.2025 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Southside Bancshares-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Southside Bancshares-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Southside Bancshares-Aktie bei 26,48 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Southside Bancshares-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 377,632 Southside Bancshares-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.11.2025 auf 28,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 872,01 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 8,72 Prozent gleich.
Southside Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 865,30 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Southside Bancshares Inc
Analysen zu Southside Bancshares Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Southside Bancshares Inc
|28,80
|0,03%
