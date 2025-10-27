Southside Bancshares Aktie
WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
|Hochrechnung
|
27.10.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine Southside Bancshares-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Southside Bancshares-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 33,01 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Southside Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,029 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 24.10.2025 83,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,48 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,75 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Southside Bancshares belief sich zuletzt auf 828,02 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!