NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Timberland Bancorp-Aktien gewesen.

Am 05.01.2019 wurde das Timberland Bancorp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,69 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 4,050 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 30,05 USD gerechnet, wäre die Investition nun 121,71 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 121,71 USD entspricht einer Performance von +21,71 Prozent.

Der Timberland Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 247,04 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at