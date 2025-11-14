NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Timberland Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.

Timberland Bancorp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 12,74 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,849 Timberland Bancorp-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 263,97 USD, da sich der Wert eines Timberland Bancorp-Anteils am 13.11.2025 auf 33,63 USD belief. Damit wäre die Investition 163,97 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Timberland Bancorp betrug jüngst 263,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at