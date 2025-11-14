Timberland Bancorp Aktie

Timberland Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923588 / ISIN: US8870981011

Performance unter der Lupe 14.11.2025 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Timberland Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.

Timberland Bancorp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 12,74 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,849 Timberland Bancorp-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 263,97 USD, da sich der Wert eines Timberland Bancorp-Anteils am 13.11.2025 auf 33,63 USD belief. Damit wäre die Investition 163,97 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Timberland Bancorp betrug jüngst 263,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Timberland Bancorp Inc. 33,70 0,21% Timberland Bancorp Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

