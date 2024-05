NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trend Micro von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Trend Micro-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 16.05.2021 wurde die Trend Micro-Aktie via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Trend Micro-Aktie letztlich bei 5 470,00 JPY. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 JPY in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,018 Trend Micro-Aktien im Depot. Die gehaltenen Trend Micro-Anteile wären am 15.05.2024 135,59 JPY wert, da der Schlussstand 7 417,00 JPY betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,59 Prozent zugenommen.

Alle Trend Micro-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,00 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at