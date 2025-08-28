NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Trend Micro-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Trend Micro-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Trend Micro-Anteile via Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke waren Trend Micro-Anteile an diesem Tag 8 636,00 JPY wert. Hätte ein Anleger 100 JPY zu diesem Zeitpunkt in die Trend Micro-Aktie investiert, befänden sich nun 0,012 Trend Micro-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Trend Micro-Aktie auf 8 004,00 JPY belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,68 JPY wert. Damit hätte sich die Investition um 7,32 Prozent vermindert.

Der Trend Micro-Wert an der Börse wurde auf 1,04 Bio. JPY beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at