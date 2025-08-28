Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Trend Micro-Investition im Blick
|
28.08.2025 10:03:29
NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Trend Micro-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Trend Micro-Anteile via Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke waren Trend Micro-Anteile an diesem Tag 8 636,00 JPY wert. Hätte ein Anleger 100 JPY zu diesem Zeitpunkt in die Trend Micro-Aktie investiert, befänden sich nun 0,012 Trend Micro-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Trend Micro-Aktie auf 8 004,00 JPY belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,68 JPY wert. Damit hätte sich die Investition um 7,32 Prozent vermindert.
Der Trend Micro-Wert an der Börse wurde auf 1,04 Bio. JPY beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trend Micro Inc.mehr Nachrichten
|
10:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Trend Micro-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
27.08.25
|Trend Micro Named a Leader in Exposure Management by IDC MarketScape (EQS Group)
|
21.08.25