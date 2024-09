NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TTM Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren TTM Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die TTM Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die TTM Technologies-Anteile bei 12,97 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 7,710 Anteile im Depot. Die gehaltenen TTM Technologies-Papiere wären am 11.09.2024 137,55 USD wert, da der Schlussstand 17,84 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 137,55 USD entspricht einer Performance von +37,55 Prozent.

Insgesamt war TTM Technologies zuletzt 1,85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at