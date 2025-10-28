Ausblick: TTM Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TTM Technologies veröffentlicht am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,603 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 15,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 712,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 616,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,31 USD, gegenüber 0,540 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,82 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,44 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at