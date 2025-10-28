TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: TTM Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TTM Technologies veröffentlicht am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,603 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 15,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 712,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 616,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,31 USD, gegenüber 0,540 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,82 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,44 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TTM Technologies Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu TTM Technologies Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|TTM Technologies Inc.
|55,00
|7,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.