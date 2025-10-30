NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TTM Technologies von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in TTM Technologies-Aktien gewesen.

Das TTM Technologies-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,30 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 136,986 TTM Technologies-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2025 auf 63,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 702,74 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 770,27 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte TTM Technologies einen Börsenwert von 6,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at