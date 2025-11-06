TTM Technologies Aktie

WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095

Rentabler TTM Technologies-Einstieg? 06.11.2025 16:05:18

NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TTM Technologies von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen TTM Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der TTM Technologies-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die TTM Technologies-Aktie bei 25,03 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die TTM Technologies-Aktie investierten, hätten nun 399,521 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 70,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 990,41 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 179,90 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von TTM Technologies belief sich zuletzt auf 6,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

