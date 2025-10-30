Ultralife Batteries Aktie
WKN: 888615 / ISIN: US9038991025
|Rentabler Ultralife Batteries-Einstieg?
|
30.10.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultralife Batteries von vor 3 Jahren eingefahren
Das Ultralife Batteries-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Ultralife Batteries-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,94 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 202,429 Ultralife Batteries-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2025 1 388,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,86 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +38,87 Prozent.
Insgesamt war Ultralife Batteries zuletzt 113,74 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
