NASDAQ Composite Index-Titel Verint Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verint Systems-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Verint Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Verint Systems-Anteile an diesem Tag bei 46,74 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 213,950 Verint Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Verint Systems-Aktien wären am 29.08.2025 4 362,43 USD wert, da der Schlussstand 20,39 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 56,38 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Verint Systems eine Marktkapitalisierung von 1,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
