NASDAQ Composite Index-Titel Verint Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verint Systems von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Verint Systems-Papier statt. Der Schlusskurs der Verint Systems-Aktie betrug an diesem Tag 35,40 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 28,249 Verint Systems-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,29 USD gerechnet, wäre die Investition nun 573,16 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 42,68 Prozent verkleinert.
Verint Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,23 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
