NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel hätte eine Investition in Werner Enterprises von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Werner Enterprises-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Werner Enterprises-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Werner Enterprises-Aktie bei 27,65 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie investierten, hätten nun 361,664 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 19.08.2025 auf 28,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 394,21 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,94 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Werner Enterprises eine Marktkapitalisierung von 1,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at