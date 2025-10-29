NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Werner Enterprises-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Werner Enterprises gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Werner Enterprises-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Werner Enterprises-Aktie letztlich bei 38,74 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Werner Enterprises-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,581 Werner Enterprises-Aktien. Die gehaltenen Werner Enterprises-Papiere wären am 28.10.2025 70,34 USD wert, da der Schlussstand 27,25 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 29,66 Prozent.

Jüngst verzeichnete Werner Enterprises eine Marktkapitalisierung von 1,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at