NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 12.11.2015 wurde das Wintrust Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Wintrust Financial-Papiers betrug an diesem Tag 51,04 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Wintrust Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19,592 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 566,03 USD, da sich der Wert einer Wintrust Financial-Aktie am 11.11.2025 auf 130,97 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +156,60 Prozent.
Wintrust Financial wurde am Markt mit 8,81 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
