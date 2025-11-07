NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zions Bancorporation von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zions Bancorporation-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Zions Bancorporation-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 57,55 USD. Bei einem Zions Bancorporation-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 173,762 Zions Bancorporation-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 905,30 USD, da sich der Wert einer Zions Bancorporation-Aktie am 06.11.2025 auf 51,25 USD belief. Damit wäre die Investition 10,95 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Zions Bancorporation bezifferte sich zuletzt auf 7,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

