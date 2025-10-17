Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone

Im NASDAQ Composite ging es im NASDAQ-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 0,52 Prozent aufwärts auf 22 679,97 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,322 Prozent tiefer bei 22 489,81 Punkten, nach 22 562,54 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 22 396,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 736,01 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,449 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 17.09.2025, bei 22 261,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2025, wies der NASDAQ Composite 20 885,65 Punkte auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 17.10.2024, bei 18 373,61 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,63 Prozent zu. Bei 23 119,91 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 784,03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Zions Bancorporation (+ 5,84 Prozent auf 49,67 USD), Gilead Sciences (+ 4,21 Prozent auf 122,81 USD), Credit Acceptance (+ 3,27 Prozent auf 491,32 USD), Integra LifeSciences (+ 3,22 Prozent auf 15,08 USD) und Donegal Group B (+ 3,13 Prozent auf 15,47 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil AXT (-8,52 Prozent auf 4,51 USD), Dorel Industries (-7,41 Prozent auf 1,43 USD), Oracle (-6,93 Prozent auf 291,31 USD), Volvo (B) (-6,73 Prozent auf 26,65 USD) und Ceva (-6,39 Prozent auf 26,64 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 39 600 608 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,731 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,11 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,62 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

