1st Source Aktie
WKN: 919913 / ISIN: US3369011032
|Lukratives 1st Source-Investment?
|
07.11.2025 16:05:06
NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1st Source von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das 1st Source-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 64,47 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 15,511 1st Source-Papiere. Die gehaltenen 1st Source-Papiere wären am 06.11.2025 937,49 USD wert, da der Schlussstand 60,44 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,25 Prozent verringert.
1st Source wurde am Markt mit 1,50 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|1st Source Corp.
|60,78
|0,56%
