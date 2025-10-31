1st Source Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 1st Source von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem 1st Source-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 31,76 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die 1st Source-Aktie investiert hat, hat nun 3,149 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2025 auf 59,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 187,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 87,53 Prozent vermehrt.
1st Source wurde am Markt mit 1,45 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
