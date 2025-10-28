NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Agilysys-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Agilysys-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Agilysys-Anteile an diesem Tag 26,95 USD wert. Bei einem Agilysys-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,711 Agilysys-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2025 427,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,14 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 327,24 Prozent zugenommen.

Agilysys markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at