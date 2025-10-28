Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Profitables Agilysys-Investment?
|
28.10.2025 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Agilysys-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Agilysys-Anteile an diesem Tag 26,95 USD wert. Bei einem Agilysys-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,711 Agilysys-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2025 427,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,14 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 327,24 Prozent zugenommen.
Agilysys markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Agilysys Inc.mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite stärker (finanzen.at)
|
28.10.25
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
28.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.10.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start zu (finanzen.at)
|
26.10.25
|Ausblick: Agilysys vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Agilysys-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)