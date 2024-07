NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Align Technology von vor 3 Jahren verloren

Am 02.07.2021 wurde das Align Technology-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 624,17 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Align Technology-Aktie investierten, hätten nun 16,021 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Align Technology-Aktien wären am 01.07.2024 3 823,32 USD wert, da der Schlussstand 238,64 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 61,77 Prozent verringert.

Align Technology war somit zuletzt am Markt 18,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at