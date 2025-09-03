NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in Grün

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,79 Prozent höher bei 23 414,84 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,677 Prozent auf 23 388,28 Punkte an der Kurstafel, nach 23 231,11 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 23 478,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 279,12 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,71 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 22 763,31 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2025, den Stand von 21 662,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18 958,74 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 11,63 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 23 969,27 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Alphabet A (ex Google) (+ 9,14 Prozent auf 230,66 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 9,01 Prozent auf 231,10 USD), DexCom (+ 6,22 Prozent auf 78,92 USD), Apple (+ 3,81 Prozent auf 238,47 USD) und The Kraft Heinz Company (+ 3,50 Prozent auf 26,93 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Dollar Tree (-8,37 Prozent auf 102,03 USD), Intuitive Surgical (-5,95 Prozent auf 441,18 USD), Diamondback Energy (-5,05 Prozent auf 142,29 USD), Marvell Technology (-3,54 Prozent auf 62,31 USD) und Align Technology (-3,50 Prozent auf 132,36 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 35 224 005 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,654 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

2025 verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

