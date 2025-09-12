NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 befand sich am fünften Tag der Woche im Aufwind.

Am Freitag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,42 Prozent fester bei 24 092,19 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,159 Prozent auf 24 030,77 Punkte an der Kurstafel, nach 23 992,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 983,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 137,06 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,40 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 12.08.2025, mit 23 839,20 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 12.06.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21 913,32 Punkte. Vor einem Jahr, am 12.09.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 19 423,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14,86 Prozent. Bei 24 137,06 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Warner Bros Discovery (+ 16,70 Prozent auf 18,87 USD), Tesla (+ 7,36 Prozent auf 395,94 USD), Micron Technology (+ 4,42 Prozent auf 157,23 USD), Palantir (+ 4,30 Prozent auf 171,43 USD) und AppLovin (+ 1,87 Prozent auf 582,00 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Lululemon Athletica (-3,57 Prozent auf 159,87 USD), Align Technology (-3,20 Prozent auf 131,56 USD), Cadence Design Systems (-3,16 Prozent auf 343,48 USD), Old Dominion Freight Line (-3,02 Prozent auf 144,89 USD) und Synopsys (-2,89 Prozent auf 425,45 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Warner Bros Discovery-Aktie. 56 135 807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,669 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Charter A-Aktie weist mit 7,20 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,04 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

