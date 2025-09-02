NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NASDAQ-Handel im Blick
|
02.09.2025 22:34:52
Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich leichter
Letztendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,79 Prozent leichter bei 23 231,11 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,69 Prozent auf 23 020,47 Punkte an der Kurstafel, nach 23 415,42 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23 242,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22 977,89 Einheiten.
So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 22 763,31 Punkte. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.06.2025, den Stand von 21 491,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 19 574,64 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 23 969,27 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Biogen (+ 5,60 Prozent auf 139,63 USD), Ross Stores (+ 2,78 Prozent auf 151,25 USD), Marvell Technology (+ 2,76 Prozent auf 64,60 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2,55 Prozent auf 401,00 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,16 Prozent auf 341,62 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen The Kraft Heinz Company (-6,97 Prozent auf 26,02 USD), Arm (-4,32 Prozent auf 132,34 USD), MercadoLibre (-3,77 Prozent auf 2 379,76 USD), Align Technology (-3,38 Prozent auf 137,16 USD) und Lam Research (-3,12 Prozent auf 97,03 USD) unter Druck.
NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 55 512 685 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,631 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick
Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,73 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
02.09.25
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
02.09.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
02.09.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
02.09.25
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
02.09.25
|Minuszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
02.09.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
02.09.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
02.09.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.25
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.25
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.25
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Align Technology Inc.
|117,85
|-2,88%
|Arm Holdings
|112,80
|-3,42%
|Biogen Inc
|115,10
|0,17%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|226,25
|0,40%
|JD.com Inc (spons. ADRs)
|27,00
|1,31%
|Lam Research Corp.
|83,39
|0,23%
|Marvell Technology
|55,01
|1,10%
|MercadoLibre Inc
|2 047,00
|-2,92%
|NVIDIA Corp.
|146,40
|-1,59%
|Ross Stores Inc.
|125,46
|0,06%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|293,90
|1,45%
|The Kraft Heinz Company
|22,26
|-7,29%
|Vertex Pharmaceuticals Inc.
|343,50
|2,52%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|23 231,11
|-0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende schwächer -- Wall Street sinkt schlussendlich -- DAX letztlich tiefrot -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Dienstag gen Süden. Der deutsche Leitindex erlitt am zweiten Handelstag der Woche herbe Verluste. Die US-Börsen gaben am Dienstag nach. An den Märkten in Asien ging es vorwiegend nach unten.