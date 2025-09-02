Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich leichter

Letztendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,79 Prozent leichter bei 23 231,11 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,69 Prozent auf 23 020,47 Punkte an der Kurstafel, nach 23 415,42 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23 242,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22 977,89 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 22 763,31 Punkte. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.06.2025, den Stand von 21 491,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 19 574,64 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 23 969,27 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Biogen (+ 5,60 Prozent auf 139,63 USD), Ross Stores (+ 2,78 Prozent auf 151,25 USD), Marvell Technology (+ 2,76 Prozent auf 64,60 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2,55 Prozent auf 401,00 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,16 Prozent auf 341,62 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen The Kraft Heinz Company (-6,97 Prozent auf 26,02 USD), Arm (-4,32 Prozent auf 132,34 USD), MercadoLibre (-3,77 Prozent auf 2 379,76 USD), Align Technology (-3,38 Prozent auf 137,16 USD) und Lam Research (-3,12 Prozent auf 97,03 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 55 512 685 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,631 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,73 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at